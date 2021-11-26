Лукашенко обратился к народу Германии: приютите беженцев с белорусско-польской границы

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я хочу обратиться к народу Германии: здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии, - заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка, они хотят жить в Германии. Две тысячи человек - это не большая проблема для Германии. И канцлер Меркель с этим согласилась", - сказал Александр Лукашенко.
В то же время Президент отметил, что польская сторона блокирует решение данного вопроса.-0-