Лукашенко обратился к творческим работникам: "Люди на вас смотрят с восторгом, цените это"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители творческих профессий должны ценить то внимание, которое они получают от публики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если Господь вам даровал талант, не растрачивайте его попусту. Дарите его людям", - обратился к представителям творческих профессий глава государства. Он подчеркнул, что для артистов важно не столько качество исполнения, сколько то, что он вкладывает душу в свое творчество, поддерживает духовную связь со своим народом. "Артисты - это не только голос. Это еще и душа. Есть многие, кто имеет голоса, но у них нет души, - заметил Александр Лукашенко. - Вы подпитываетесь тем, что есть в народе, от земли. Если этого нет, если творческий человек, спортсмен куда-то сбежал - никогда он не будет ни артистом, ни спортсменом. Можно только сожалеть".

"Вам многое дано. Люди плачут, когда вы поете, исполняете роль, просто говорите. Люди могут стать на колени, преклониться перед вами. Они с восторгом смотрят на многих из вас. И вы это должны ценить", - убежден белорусский лидер.

В этом смысле можно провести аналогии между служением народу творческих людей и государственных деятелей, считает Александр Лукашенко. "Мы зависимы полностью от этих людей, и мы должны чувствовать ответственность перед этими людьми, если мы настоящие. Если президенты, чиновники не пришли, чтобы карман набить и куда-то свинтить, они будут поступать так же. Если артисты настоящие, они останутся настоящими, будут помнить, что эта земля - это народ, без этого - ни их, ни нас нет, если мы настоящие", - заявил Президент.-0-