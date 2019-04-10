Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения, Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям. Я так вижу эту встречу", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что его встреча с Президентом Молдовы - также хороший повод обсудить международную повестку. "Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, - огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, - отметил Александр Лукашенко. - Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая".

Президент коснулся и белорусско-российских отношений: "У нас складываются такие своеобразные, с точки зрения журналистов и многих других, отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям".

В свою очередь Игорь Додон отметил, что между Беларусью и Молдовой сложились дружеские отношения, в том числе и на уровне глав государств. По его словам, в Молдове любят Беларусь и уважают ее Президента. "То, что вы делаете в Беларуси во многих секторах, не только в экономике, для нас может быть примером. Конечно, нерешенных вопросов в наших двусторонних отношениях нет. Нужно доработать все, что касается торговли, - отметил он. - Беларусь лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта, поэтому очень рад, что сегодня мы об этом поговорим".

Президент Молдовы также выразил заинтересованность обсудить международную повестку, в том числе выборы в Украине. "Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове - самая большая", - обратил он внимание.

Игорь Додон поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы на площадке Евразийского экономического союза - в прошлом году страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС. "В мае будет встреча на высшем уровне в Казахстане. Мы там встретимся уже в более широком формате", - резюмировал он.-0-