Лукашенко обсудил с Караником готовность к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко провел сегодня встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Обсуждались вопросы готовности отечественной системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути борьбы с распространением коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что сейчас в мире много разговоров о возможности второй волны пандемии. "Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства", - уверен Александр Лукашенко.

Владимир Караник в этой связи отметил, что эксперты, когда анализируют, например, путь Швеции, в качестве основного преимущества называют то, что это те мероприятия, которые могут проводиться неограниченно долго.

"Надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней нужно обязательно"

В беседе с журналистами по завершении встречи министр упомянул выступление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, который считает, что вторая волна неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой и насколько затронет нормальную жизнедеятельность общества.

"Хотя некоторые эксперты приводят пример того же SARS (который вызывал атипичную пневмонию в 2003 году), который очень близок к COVID-19. Это тоже семейство коронавирусов. Он достаточно долго доставлял много неприятностей для азиатских стран. В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны", - рассказал Владимир Караник.

"Поэтому здесь надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней надо обязательно", - подчеркнул министр.

"Готовы оказать медпомощь всем нуждающимся"

Вновь ссылаясь на заявления Ханса Клюге, Владимир Караник отметил, что основной подход, который сейчас рекомендуется, заключается в отслеживании здоровья контактов первого уровня. "Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране", - подчеркнул министр.

Еще одна рекомендация международного чиновника - быть готовыми к оказанию медицинской помощи заболевшим. "Здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи. У нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, мы готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся", - обратил внимание Владимир Караник.

Третье - рекомендуется быть готовыми к введению определенных ограничений. "У нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то жестких ограничениях мы не видим. Поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения", - прокомментировал министр.

"Обновляются диагностические возможности, создаются запасы средств защиты"

Отвечая на вопрос о том, насколько отечественная система здравоохранения готова к возможной второй волне, Владимир Караник рассказал, что уже имеется многомесячный опыт борьбы, проанализированы узкие места, возможные риски. "Мы создаем запасы средств индивидуальной защиты, существенно расширяем мощность наших ПЦР-лабораторий. Когда начинали, делали 300 анализов в сутки, потом перевели лаборатории в круглосуточный режим и начали делать 750 (и всем рассказывали, что тысяча, максимум полторы - это все, что мы сможем себе позволить). На сегодняшний день мы делаем почти 20 тыс. исследований в сутки и проводим работу по модернизации и переоснащению лабораторий, чтобы в случае необходимости могли делать в несколько раз больше", - привел он ряд фактов.

Анализируется состояние инфекционных больниц и неинфекционных стационаров. "Вы даже не представляете, насколько за это время была расширена емкость точек кислородной поддержки. Обновлены, отремонтированы все системы централизованного снабжения кислородом, расширены их возможности. Эту работу мы продолжим", - подчеркнул министр.

Также существенно обновляются диагностические возможности. На следующей неделе ожидается прибытие первого компьютерного томографа из числа десяти, которые компания "Славкалий" передает Минску в виде спонсорской помощи. "Кроме того, подписаны договоры со Всемирным банком, сейчас ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком - тоже планируются закупки и компьютерных томографов, и машин скорой помощи для того, чтобы действительно повысить устойчивость работы системы здравоохранения и ее возможности", - сказал Владимир Караник.

Министр обратил внимание, что в Беларуси эпидпроцесс не останавливался, а проходил в контролируемых рамках. Поэтому эксперты полагают, что у достаточно значительного количества людей может присутствовать специфический иммунитет к коронавирусу. Исследования в этом отношении будут продолжены. "Опять же, количество людей, имеющих специфический иммунитет, позволяет вторую волну прогнозировать менее тяжелой, чем первая. По нашим ощущениям, вторая волна должна быть гораздо меньше, если вообще будет", - резюмировал Владимир Караник.

"Инстинкт самосохранения у наших граждан несколько снижается"

Владимир Караник одновременно высказал мнение, что на сегодняшний момент "инстинкт самосохранения у наших граждан несколько снижается". В связи с этим он еще раз напомнил о базовых принципах: необходимости мыть руки, в какой-то мере соблюдать социальное дистанцирование, защищать себя и наиболее уязвимые категории граждан - пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

"В целом мы видим, что установление хорошей погоды и более активное общение наших граждан пока негативно не сказывается на эпидемиологической ситуации, но определенные меры предосторожности надо соблюдать", - сказал министр.

"У реаниматологов не было тяжелого выбора, кого подключать к аппарату ИВЛ"

По словам Владимира Караника, оценить полные параметры эффективности избранного в Беларуси пути в борьбе с пандемией можно будет тогда, когда пандемия закончится и будут проведены популяционные исследования, посчитаны показатели летальности, количества выполненных тестов.

"Если брать статистические показатели, то по количеству выполненных тестов на 1 млн жителей мы входим в десятку стран в мире. Показатели летальности одни из лучших в мире. Более того, в стране не допустили перегрузки системы здравоохранения, - подчеркнул министр. - У нас не было ни одного перепрофилированного в медучреждение спортивного объекта. Мы не видели очередей скорых и людей, лежащих в коридорах в ожидании своей очереди на получение медпомощи. И у нас никогда у реаниматологов не было тяжелого выбора, кого из пациентов подключать к аппарату ИВЛ. Потому что даже в самый активный период эпидемии было задействовано менее 15% имеющегося парка аппаратов".

"В Беларуси спасали людей, а не экономику"

Министр отметил, что если кто-то на сегодняшний момент пытается упрекать Беларусь в том, что, в отличие от остальных стран, спасали не людей, а экономику, то такая постановка вопроса обижает. "Мы тоже спасали людей. Только мы начали это делать раньше. Когда мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу и постоянно ее развивали, расширяли сеть лабораторий, обучали специалистов. Мы сохраняли людей, а не экономику. Поскольку экономически многие считали нецелесообразным содержать такую мощную службу. Когда нас критиковали, что у нас избыточный коечный фонд, мы, исходя из своих потребностей, сохранили социальный стандарт обеспеченности населения койками", - сказал Владимир Караник.

"Это то, что нам помогло пройти эту эпидемию, не останавливая специализированную медицинскую помощь. То есть мы в тот момент тоже спасали людей, а не экономику, потому что содержать такое количество коек многие считали экономически нецелесообразным. Нас тяжело сравнивать с многими западными странами, потому что у нас другая система здравоохранения, другие подходы. Они позволяли идти этим путем и не делать тяжелый выбор, что спасать - людей или экономику", - подчеркнул глава Минздрава.-0-