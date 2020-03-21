Лукашенко обсудил вопрос возвращения белорусов из-за рубежа и раскритиковал безответственных туристов

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21 марта 2020, 12:01

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемными вопросами возвращения граждан из южноазиатских стран. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня руководителям госорганов на совещании во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался, как проходит работа по возвращению белорусов, которые оказались за рубежом в сложной ситуации из-за принятия рядом стран ограничительных мер. Он отметил, что в некоторых азиатских государствах проблемы возникают на ровном месте: белорусов просто не пускают на обратные рейсы, организованные российскими авиакомпаниями. В Беларуси ждут гораздо большего содействия от ближайшего союзника, особенно на фоне активной поддержки от западных соседей. Тем более и сам Президент еще несколько дней назад заявил, что Беларусь готова помогать россиянам с возвращением на родину из Польши, как родным людям.

"Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно - мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать. Да, мы можем забрать их из Индии, но кто будет потом компенсировать потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем. Тут тоже не надо паники. Надо спокойно, юридически выверенно разбираться по всем вопросам", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание еще на один нюанс: многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы. "Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали, - жестко потребовал глава государства. - Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать".

По информации Александра Лукашенко, есть граждане, которые, пользуясь картой поляка, в это непростое время покидают свою страну. "Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там, - заявил он. - Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия".

Как ранее сообщало Министерство иностранных дел, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тыс. белорусов. "Подчеркиваем, что данные выезды осуществляются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок", - обратили внимание в ведомстве.

В МИД настоятельно рекомендуют исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на родину.-0-

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