Лукашенко обсуждает с руководством силового блока ситуацию на границе

(Обновлено 11:23)
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обсуждает с руководством силового блока ситуацию на Государственной границе Беларуси. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось БЕЛТА, вопрос о ситуации на границах Беларуси поднимался и в ходе недавней встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.-0-