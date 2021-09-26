Генсек ООН Гутерриш на встрече с Макеем подтвердил теплое и уважительное отношение к Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

На повестке дня - вопросы реформирования организации, вклад Беларуси в дело повышения роли и значения ООН в мире, а также ряд проблемных аспектов на треке отношений Беларусь - ООН.

Владимир Макей поздравил Антониу Гутерриша с назначением на очередной пятилетний срок в качестве генерального секретаря ООН.

Стороны отметили традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия Республики Беларусь и ООН. Генеральный секретарь подтвердил свое личное теплое и уважительное отношение к Беларуси, высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества по всем направлениям.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране.

Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Стороны констатировали позитивную и созидательную роль инициатив Республики Беларусь в ООН, способствующих стабильности в мире. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению тесных, дружеских контактов.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.-0-