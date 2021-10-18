Лукашенко: очередную попытку революции в Беларуси могут приурочить к референдуму по Конституции

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники Беларуси и действующей в стране власти очередную попытку революции могут приурочить к референдуму по Конституции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня "Х", как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Беларуси негативного образа власти. "Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - сказал Президент.-0-