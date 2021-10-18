Лукашенко: коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - заявил Александр Лукашенко.

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.

"Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты", - заявил глава государства.

Обращаясь к офицерам и генералам, присутствовавшим на мероприятии, Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские чекисты внесли весомый вклад в защиту страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз.-0-

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