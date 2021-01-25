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25 января 2021, 12:40

Лукашенко одобрил введение биометрических документов, но отдельные моменты поручено доработать

Во время совещания
Во время совещания

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в целом одобрил введение в стране биометрических документов, но отдельные моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать. Об этом стало известно по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не определена. Она будет предложена Президенту в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

"Система Министерства внутренних дел готова уже, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако Президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это и защита персональных данных - вопрос номер один на сегодня. На достаточно высоком уровне находится защита персональных данных по тем биометрическим документам, которые планируется ввести в действие, - рассказал после совещания министр внутренних дел Иван Кубраков. - Что касается сроков введения, то они будут определены дополнительно с учетом объема (необходимых доработок. - Прим. БЕЛТА) и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами. Дополнительно в указе будет прописана дата выдачи биометрических документов".

По словам главы МВД, в первую очередь обращалось внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. Иван Кубраков пояснил, что даже после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия. Более того, одно из предложений - немного доработать систему, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

"С учетом соглашений других стран прорабатывается, чтобы была только ID-карта либо один документ, который и для выезда за границу, и для использования внутри страны", - пояснил министр.

Как пояснил журналистам по итогам совещания министр связи и информатизации Константин Шульган, глава государства поставил вопрос об удобстве замены и использования биометрических документов для всех категорий населения. В том числе и для тех, кто не захочет по истечении срока действия нынешнего, обычного паспорта получать ID-карту.

По его словам, изначально предполагалось, что граждане Беларуси, у которых закончилось действие паспорта, получат взамен ID-карту для использования внутри страны, а при необходимости выезда за границу могут получить биометрический паспорт. "Но глава государства поставил вопрос удобства для населения. Если вы не захотите переходить на эти документы, вы должны иметь возможность получать все то, что государством предусмотрено, - отметил министр. - Если вы хотите, чтобы ваш старый паспорт оставался рабочим, не хотите получать электронные услуги (по ID-карте. - Прим. БЕЛТА), а хотите оставить все как есть (среди наших граждан найдутся и такие) - надо найти, как сделать это возможным. Речь идет о том, что биометрический паспорт будет выполнять функции старого паспорта (чтобы им можно было пользоваться, как и прежде, внутри страны без получения ID-карты. - Прим. БЕЛТА)" - сказал Константин Шульган.

Для таких ситуаций сейчас будет прорабатываться техническое решение. "Сейчас мы будем прорабатывать возможность, чтобы выдавать новый паспорт, где есть биометрический чип, который используется в паспорте для выезда за границу, но чтобы он был юридически значимым и внутри страны", - добавил министр.

Что касается сроков, то он заверил, что все заинтересованы сделать это максимально быстро. По поводу возможности объединения ID-карты и биометрического паспорта министр возразил, что "это технологически тяжело", поэтому такой вариант сейчас не рассматривается.

Отвечая на вопрос о том, каковы преимущества ID-карты, чтобы люди были заинтересованы в ее получении, Константин Шульган назвал ее "пропуском в мир электронного государства". "Это, в первую очередь, внутренний документ, на котором есть данные о гражданине, плюс на ней находится еще и электронная цифровая подпись, которая позволяет не только получать электронные услуги, но и подписывать документы, делая их юридически значимыми", - пояснил он. Самое важное, на его взгляд, то, что на карте зафиксирован личный идентификационный номер гражданина. Через ID-карту с разрешения гражданина вводом пароля можно получить доступ к разным государственным базам данных, где хранятся сведения о нем. Министр привел в пример простую житейскую ситуацию: "Если вы приходите на почту за любыми услугами и предоставляете, как сейчас, паспорт, то ждете, пока оператор заполняет формы по паспорту. А если с ID-картой - оператор прикладывает считыватель, и все ваши данные автоматически попадают в форму. Это позволит и очереди сократить, и технологический процесс более интенсивно наладить. Кроме того, можно пользоваться картой и из дому, получая всевозможные справки, совершая административные процедуры".

Министр предположил, что с введением системы биометрических документов неизбежно возникнут определенные сложности, что закономерно при реализации таких масштабных проектов. "Данная система - страновая. Это первая национальная система взаимодействия баз данных государства с пользователями. В начале массового тестирования, возможно, потребуются доработки. Это рабочие моменты. Ни в одной стране гладко это не проходило. Мы создаем колл-центры, где граждане смогут оставлять свои замечания, и мы будем их оперативно прорабатывать", - сказал Константин Шульган.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, в Беларуси предполагается выдавать биометрические идентификационную карту для использования внутри страны и паспорт при необходимости выезда за границу.

ID-карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Вся остальная информация (например, место регистрации, сведения о детях, браке) привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.

Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Для выезда за границу необходимо будет дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический документ в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.-0-

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