Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается на совещании у Лукашенко

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ", - заявил глава государства.

Президент отметил, что, как ему докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок. "То, что мы толкаем развитие электронных услуг, - хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, - глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий", - заметил белорусский лидер.

"Поэтому я и решил в силу определенных причин рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов, и паспортов в частности. Есть большие сомнения, и не только у меня, но и у людей. Вы помните: на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого, - пояснил Александр Лукашенко. - Мне пришлось взять тайм-аут, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Мы сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок".

Александр Лукашенко

"Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании".

Глава государства обратил внимание на необходимость учесть все организационные и технические нюансы. "Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает, - сказал Президент. - Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов".

В качестве координаторов этой деятельности Президент определил Министерство внутренних дел и Минсвязи.

Как сообщали ранее представители МВД, идентификационная карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Вся остальная информация (например, место регистрации, сведения о детях, браке) привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.

Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Для выезда за границу необходимо будет дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический документ в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.-0-