Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался состоянием дел в спортивной отрасли в целом. Отдельно Президент остановился на популяризации спорта в Беларуси и проведении в регионах страны спортивно-массовых мероприятий.

"Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них", - сказал Александр Лукашенко. Особо он отметил культурно-спортивный фестиваль "Вытокi", который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино.

"Надо продолжать это, - подчеркнул Президент. - Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана".

Интересовался Президент и подготовкой к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Как отметил Виктор Лукашенко, на сегодня белорусскими спортсменами завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время предстоит определиться с составом нашей национальной команды на эти соревнования.

Обсуждалась во время встречи не только спортивная тематика. Говорили и о проектах в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения. Также речь шла о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником Президента по национальной безопасности. Здесь речь идет и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения.-0-