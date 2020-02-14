Лукашенко осуществил символический пуск производства сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК

14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое производство создавалось последние несколько лет с участием китайской компании инжиниринга САМСЕ. Однако в сотрудничестве с партнерами возникали серьезные сложности и противоречия, что привело к значительному увеличению сроков реализации проекта. Завершать работу пришлось силами белорусских подрядных организаций.

За 2019 год в режиме пробного производства, которое смог обеспечить самостоятельно Светлогорский ЦКК, произведено 146,9 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. Порядка 20% поставлено отечественным потребителям. В конце декабря прошлого года достигнут результат по выпуску сульфатной беленой целлюлозы более 1 тыс. т в сутки, что эквивалентно 88% проектной мощности. В целом мощность производства по проекту составляет 400 тыс. т в год.

Сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована на международных рынках и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве обоев, упаковочных, писчих и полиграфических бумаг, картона, изделий санитарно-гигиенического назначения. На постсоветском пространстве таких современных производств нет. На сегодня Светлогорский ЦКК - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

В целом Светлогорский ЦКК является крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса СНГ, производственной мощностью более 200 тыс. т целлюлозно-бумажной продукции в год. Объем продаж достигает порядка $100 млн. В 2019 году комбинатом экспортировано продукции на $64,2 млн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. Из общей суммы экспорта на долю целлюлозы пришлось $52,1 млн - в 3,7 раза больше, чем в 2018 году.

В центральном пункте управления Александр Лукашенко тепло пообщался с работниками завода. Одним из них оказался египтянин Феди Халиль, который уже около 7 лет живет с семьей в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что через несколько дней будет на родине у этого работника. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту аль-Сиси (Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. - Прим. БЕЛТА) об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - сказал белорусский лидер.-0-