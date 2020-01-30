Лукашенко освободил от должности первого замминистра МВД Ивана Подгурского

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор милиции Иван Подгурский освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.-0-