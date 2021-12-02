Лукашенко: Отечество у России и Беларуси одно - от Бреста до Владивостока

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечество у России и Беларуси одно - от Бреста до Владивостока. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Отечество у нас одно - от Бреста до Владивостока. И здесь сосредоточены два государства - Беларусь и Россия. Два государства вот в этом Отечестве", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь и Россия проводят согласованную внешнюю политику, развивают совместную группировку войск. "Макей и Лавров - мы всегда их отмечаем. Следом идут Шойгу и наш министр обороны. Даже вот военное сотрудничество у нас следом идет за дипломатическим, мы поддерживаем друг друга, - констатировал белорусский лидер. - С кем у России (еще. - Прим. БЕЛТА) единая армия? Ни с кем. То есть мы фактически несем службу вместе. У нас единое оборонное пространство".

"Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный, официальный, - где вот так вот развивается русский язык. Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному родному белорусскому языку", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что его упрекают в проведении такой политики. "Я всегда говорю, что нельзя человека заставлять говорить на каком-то языке. Потом часто привожу пример. Мне Путин говорит: слушай, спасибо тебе за русский язык. Я говорю: подожди, за что ты меня благодаришь? Ну, вот же, у вас государственный язык. Слушай, Володя, это мой язык. Русский язык - это мой язык. Язык - это живое. Он развивается: был такой, сейчас такой. И мы были частью общей империи, и мы принимали участие в развитии этого языка. Он говорит: подожди, подожди, тогда а мой где русский язык? Я говорю: на Вологодчине твой русский язык. Но это так мы шутя друг друга", - добавил белорусский лидер.-0-