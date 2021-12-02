"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что референдум по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, должен состояться в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы ее опубликуем, около месяца. Я думаю, что недели две. А в феврале в 20-х примерно числах (еще подумаем, как нам удобнее, и по закону, по ныне действующей Конституции есть сроки внесения на референдум) Конституция будет внесена мною на референдум", - сказал Президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли и референдум в феврале, Александр Лукашенко сказал: "Если не начнется война. Господи, не дай бог".

"Я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику и обязательно проведем референдум. Ну если вы (на этих словах глава государства сделал рукой жест в сторону, имея в виду внешние силы и их попытки дестабилизировать ситуацию внутри и вокруг Беларуси. - Прим. БЕЛТА) нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы и запланировали, удастся провести", - добавил белорусский лидер.

По словам главы государства, в обновленной Конституции усиливается роль правительства и парламента, придается конституционный статус и прописываются полномочия Всебелорусского народного собрания. "Президент, как и сегодня, будет формировать правительство, будет главой государства. Сильная президентская власть остается", - сказал он.-0-

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