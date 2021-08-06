"Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии также приняли участие власти города и области, руководители и работники проектных и строительных организаций, которые участвовали в реконструкции моста, представители общественности.

"Спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители: нам надо отчитаться перед страной - деньги на этот мост выделяла вся страна, - отметил Президент. - Благодарю вас еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное, святом для гродненцев месте".

Глава государства отметил, что Восточный мост через Неман - самый высокий в Беларуси, его высота составляет 32,5 метра над уровнем воды. "Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям - в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Новый мост стал подарком для жителей региона к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. Президент напомнил, что Гродно был освобожден Красной армией в июле 1944-го, а уже к августу враг был полностью выбит с территории СССР. И пусть до победного мая 1945-го оставалось почти 10 месяцев, стало очевидно: крах Третьего рейха фактически предопределен.

"Это благодаря им, советским воинам, партизанам и подпольщикам, мы мирно живем на своей земле и абсолютно уверены в своем будущем. В этом я вас абсолютно заверяю. Вы даже можете не переживать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Да, мы сейчас не успокаиваемся, смотрим, что происходит по периметру. Мы все видим, не все можем пока сказать. Но вы даже не переживайте: наша земля всегда будет нашей".

Восточный мост через Неман в прямом смысле связал эпохи. Его фундамент заложен в первые послевоенные десятилетия теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир, отметил глава государства. Поэтому в 60-е годы мост планировали использовать в интересах ракетных войск стратегического назначения. С него в случае необходимости можно было осуществить ракетный залп. К счастью, для таких целей он не понадобился, добавил Президент.

"Разве бы не могли восстановить это чудо? Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем, - мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства - также должно стать основанием для будущих достижений наших детей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал, чтобы новый мост через Неман, который уже прошел несколько испытаний на прочность, выдержав удары стихии, стал символом сохранения национальной памяти белорусов, истории и традиций. Он еще раз поблагодарил всех специалистов за это, по его словам, действительно грандиозное сооружение. Президент поздравил их и ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя.

"Дорогие строители, вы преподнесли солидный подарок не только жителям Гродно, но и всей стране. Потому что все дороги, ведущие на Запад, проходят через эту святую землю, - заявил белорусский лидер. - Мы будем делать все для того, чтобы поддержать строителей. Потому что, если нет строителей - нет страны. Есть страна, когда она что-то строит. Если она не строит, значит, эта страна застыла в своем развитии".

Главе государства вручили символический ключ от нового моста, а он передал его губернатору Владимиру Каранику.

Стоит отметить, что погода сегодня в Гродно довольно ненастная. Практически без перерыва идет дождь с сильными порывами ветра.

"Еще раз спасибо. Семь часов было - позвонил мне губернатор. - Ну, что будем делать? Он мне говорит: знаете, Александр Григорьевич, даже если ливень будет сегодня, надо приехать и открыть Президенту этот мост. Это будет уважение со стороны страны и Президента к гродненцам. Выступая здесь, меня не покидала мысль: мудро он поступил, что в очередной раз не отложил это событие. И я очень рад, что мне пришлось побывать на этом мосту", - подчеркнул белорусский лидер.

Под автомобильный мост в Гродно реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.

Восточный мост через Неман и объездную дорогу планировали торжественно открыть к самой годовщине освобождения Гродно. Но из-за ливней и последствий стихии мероприятие было перенесено. Высота моста составила 32,5 м, длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

Рядом есть Румлевский мост, его проектная пропускная способность - 2300-2500 машин в час. Уже на протяжении пяти лет он работает с пропускной способностью около 3250 авто в час. На этом участке появляются неизбежные пробки, особенно в часы пик. Построить новый автомобильный мост через Неман хотели еще во времена СССР. Но тогда технологии и опыт проектных институтов не позволял этого сделать. Поэтому открытие Восточного моста действительно долгожданное событие для жителей областного центра.-0-

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