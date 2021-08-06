"Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 6 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:58 На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии Экономика
11:56 В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево Происшествия
11:54 В Минске за насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело Происшествия
11:51 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа Общество
11:46 В витебской многоэтажке из-за неисправного холодильника загорелась квартира Происшествия
11:45 Житель Жлобина создал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек легкого поведения Происшествия
11:41 Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат Президент
11:36 Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска Регионы
11:35 Кубинский боксер Хулио ла Крус стал олимпийским чемпионом в весе до 91 кг Спорт
11:33 Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7% Экономика
11:26 В России за сутки выявили 22 660 случаев заражения COVID-19 В мире
11:23 Лукашенко подарили хрустальный мост Президент
11:15 Пункты сбора акции "В школу с добрым сердцем" работают во всех районах Гродненской области Регионы
11:11 "Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман Президент
11:06 Крупнейшая система океанских течений почти достигла коллапса В мире
11:05 Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее Президент
11:03 Пять лет колонии в условиях поселения - в Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с гибелью девочки Происшествия
11:01 Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим Президент
10:59 Главы государств Центральной Азии обсудят интеграционные форматы партнерства в Туркменистане В мире
10:55 Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии В мире
10:53 В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн Экономика
10:39 РЕПОРТАЖ: Нетиповой жилстрой в Витебске - кто за него берется и что из этого получается Регионы
10:35 В старом русле Днепра в Речице утонул мужчина Происшествия
10:33 Жилая застройка и станция метро "Дом Печати" - как к 2030 году изменится ул.Сурганова в Минске Регионы
10:32 В Пружанском районе у сельчанина изъяли 20 л самогона и 600 л браги Происшествия
10:29 Лукашенко сегодня находится с рабочей поездкой в Гродно Президент
10:29 Белгосфилармония приглашает окунуться в магию звуков фортепианной музыки Культура
10:26 Белорусы в январе-июле купили валюты на $410,7 млн больше, чем продали Экономика
10:23 Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида Общество
10:19 Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ Политика
Все новости
Все новости
Президент
06 августа 2021, 11:11

"Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

Александр Лукашенко во время церемонии
Александр Лукашенко во время церемонии
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Лукашенко подарили хрустальный мост

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии также приняли участие власти города и области, руководители и работники проектных и строительных организаций, которые участвовали в реконструкции моста, представители общественности.

"Спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители: нам надо отчитаться перед страной - деньги на этот мост выделяла вся страна, - отметил Президент. - Благодарю вас еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное, святом для гродненцев месте".

Глава государства отметил, что Восточный мост через Неман - самый высокий в Беларуси, его высота составляет 32,5 метра над уровнем воды. "Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям - в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Новый мост стал подарком для жителей региона к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. Президент напомнил, что Гродно был освобожден Красной армией в июле 1944-го, а уже к августу враг был полностью выбит с территории СССР. И пусть до победного мая 1945-го оставалось почти 10 месяцев, стало очевидно: крах Третьего рейха фактически предопределен.

"Это благодаря им, советским воинам, партизанам и подпольщикам, мы мирно живем на своей земле и абсолютно уверены в своем будущем. В этом я вас абсолютно заверяю. Вы даже можете не переживать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Да, мы сейчас не успокаиваемся, смотрим, что происходит по периметру. Мы все видим, не все можем пока сказать. Но вы даже не переживайте: наша земля всегда будет нашей".

Восточный мост через Неман в прямом смысле связал эпохи. Его фундамент заложен в первые послевоенные десятилетия теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир, отметил глава государства. Поэтому в 60-е годы мост планировали использовать в интересах ракетных войск стратегического назначения. С него в случае необходимости можно было осуществить ракетный залп. К счастью, для таких целей он не понадобился, добавил Президент.

"Разве бы не могли восстановить это чудо? Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем, - мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства - также должно стать основанием для будущих достижений наших детей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал, чтобы новый мост через Неман, который уже прошел несколько испытаний на прочность, выдержав удары стихии, стал символом сохранения национальной памяти белорусов, истории и традиций. Он еще раз поблагодарил всех специалистов за это, по его словам, действительно грандиозное сооружение. Президент поздравил их и ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя.

"Дорогие строители, вы преподнесли солидный подарок не только жителям Гродно, но и всей стране. Потому что все дороги, ведущие на Запад, проходят через эту святую землю, - заявил белорусский лидер. - Мы будем делать все для того, чтобы поддержать строителей. Потому что, если нет строителей - нет страны. Есть страна, когда она что-то строит. Если она не строит, значит, эта страна застыла в своем развитии".

Главе государства вручили символический ключ от нового моста, а он передал его губернатору Владимиру Каранику.

Стоит отметить, что погода сегодня в Гродно довольно ненастная. Практически без перерыва идет дождь с сильными порывами ветра.

"Еще раз спасибо. Семь часов было - позвонил мне губернатор. - Ну, что будем делать? Он мне говорит: знаете, Александр Григорьевич, даже если ливень будет сегодня, надо приехать и открыть Президенту этот мост. Это будет уважение со стороны страны и Президента к гродненцам. Выступая здесь, меня не покидала мысль: мудро он поступил, что в очередной раз не отложил это событие. И я очень рад, что мне пришлось побывать на этом мосту", - подчеркнул белорусский лидер.

Под автомобильный мост в Гродно реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.

Восточный мост через Неман и объездную дорогу планировали торжественно открыть к самой годовщине освобождения Гродно. Но из-за ливней и последствий стихии мероприятие было перенесено. Высота моста составила 32,5 м, длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

Рядом есть Румлевский мост, его проектная пропускная способность - 2300-2500 машин в час. Уже на протяжении пяти лет он работает с пропускной способностью около 3250 авто в час. На этом участке появляются неизбежные пробки, особенно в часы пик. Построить новый автомобильный мост через Неман хотели еще во времена СССР. Но тогда технологии и опыт проектных институтов не позволял этого сделать. Поэтому открытие Восточного моста действительно долгожданное событие для жителей областного центра.-0-

Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее

Лукашенко подарили хрустальный мост

Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область Гродно Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко подарили хрустальный мост
Во время церемонии Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее
Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
Восточный мост в Гродно. Фото из архива Лукашенко сегодня находится с рабочей поездкой в Гродно
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии "Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман
Число заявок на участие в "Большом разговоре с Президентом" приблизилось к тысяче
В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая
Женские лица бизнеса. Как Белинвестбанк стал сердцем притяжения для белорусских предпринимательниц
Топ-новости
Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
Кочанова проводит личный прием граждан в администрации Фрунзенского района Минска
Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида
О провокациях на выборах и молниеносной реакции Лукашенко. Эйсмонт и Кочанова вспоминают события 9 августа
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа
В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн
Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК по белорусским тренерам
Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7%
Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса
Начальник Генштаба ВС проведет 7 августа прямую телефонную линию
ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными
Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК
Балаба: Западу не нравится сильный лидер, который есть у Беларуси
ФОТОФАКТ: Необычный туристический маршрут появился на карте Гомельской области
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.