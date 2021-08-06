Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Гродненском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат. Вы прекрасно знаете, наслышаны в том числе от меня о том, что происходит вокруг Беларуси. Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси, а вот как она реализуется, на примере Гродненской области мы увидим на этом совещании", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что совещание посвящено негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. "Возможно, есть какие-то проблемы. Мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-