Лукашенко открыл XXX "фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл сегодня XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска - всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем, "Славянский базар!" - заявил Президент.-0-