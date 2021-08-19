Лукашенко отменил указ об освобождении от НДС товаров, ввозимых в Беларусь для последующего экспорта

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №315 "Об отмене оснований для применения льготы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
В соответствии с документом с 31 августа 2021 года признан утратившим силу указ от 11 августа 2011 года №358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами.-0-
В соответствии с документом с 31 августа 2021 года признан утратившим силу указ от 11 августа 2011 года №358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами.-0-