Лукашенко отметил солидный научно-практический потенциал Витебского областного кардиоцентра

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского областного клинического кардиологического центра с 40-летием со дня основания клиники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что открытие данного медицинского учреждения стало важным событием для системы здравоохранения не только Витебской области, но и всей Беларуси.

"На протяжении 40 лет специалисты клиники ежедневно держат на ладонях людские сердца, заставляя их биться в здоровом ритме. Благодаря профессионализму персонала, постоянной исследовательской работе и сохранению лучших медицинских традиций кардиоцентр превратился в современную высокотехнологичную организацию с солидным научно-практическим потенциалом, - говорится в поздравлении. - Вы не остались в стороне во время эпидемии коронавирусной инфекции, подтвердив, что вашими главными качествами являются милосердие и верность клятве белорусского врача".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что целеустремленность сотрудников позволит в ближайшем будущем добиться новых побед в борьбе с кардиологическими заболеваниями и спасти тысячи жизней.

Президент пожелал коллективу кардиологического центра и ветеранам здравоохранения профессиональных успехов, интересных научных открытий, здоровья и благополучия.-0-