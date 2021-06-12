Лукашенко: отношения Беларуси и России закалены в противостоянии современным угрозам

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы живете в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов.

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю Правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.-0-