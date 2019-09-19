Александр Лукашенко во время совещания

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год, представленный ему сегодня правительством. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании, в частности, рассматривались проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год.

"Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - рассказал Сергей Румас.

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