Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента: "Да не дождетесь!"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента. Соответствующее заявление он сделал сегодня во время встречи с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, в частности, отреагировал на некоторые рассуждения о закате политической карьеры Президента. "Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только Президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли, - сказал он. - Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика".

"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - отметил глава государства.

Сравнивая ситуацию тогда и сейчас, Президент обратил внимание: "Разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась".

"Вы должны понимать, что ситуация у нас была непростая: парламентские выборы, через ковид мы перешли в президентские выборы. Это вообще была бешеная обстановка, - рассказал Александр Лукашенко. - В лечении ковида мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали (тогда. - Прим. БЕЛТА), нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей". В такой обстановке, как признал Президент, возможно, были упущены отдельные аспекты развития общественно-политической ситуации. "Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок", - отметил глава государства.-0-