Лукашенко ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись. "За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его Президент уволил. Но это вы у него спросите - почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов - женщин: "Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся".

"Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. - Прим. БЕЛТА), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все - по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам...", - заметил Президент.

"На этого пацаненка (сотрудника милиции. - Прим. БЕЛТА) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация - это лучшая реклама. Они это так понимают", - сказал глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко сегодня обратил внимание на статью в российском издании "Коммерсант". "Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели", - отметил Президент.

"Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый Президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью, - сказал Александр Лукашенко. - У нас Президент - не Литва. Там Президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден".

"Вот "Коммерсант" разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)", - добавил белорусский лидер.-0-