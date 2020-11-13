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13 ноября 2020, 20:46

Лукашенко ответил на вопрос о транзите власти в Беларуси

Во время интервью
Во время интервью

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья ответил на вопрос о транзите власти в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вдруг" я не откажусь (от президентских полномочий. - Прим. БЕЛТА). Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем "вдруг"? Вдруг - это опасно, - сказал глава государства. - Детально с принятием Конституции и прочее по срокам, я планирую сейчас, заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Вопрос не во мне".

"Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь. И не убегу", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кроме Беларуси у меня ничего нет. Я за нее уцепился и держу. Потому что понимаю, что с ней может быть. И вы знаете, что с ней будет. Предать людей, бросить людей я не могу. Поэтому надо спокойно договориться. Если Лукашенко уходит, чтобы в стране было тихо и спокойно. Чтобы работали все органы власти, - заявил Президент - Нужна обстановка тишины и покоя. И честно. Изберет народ того - он будет, этого - он будет".

Отвечая на вопрос, действительно ли Александр Лукашенко не будет среди своих соратников готовить преемника для мягкой передачи власти, он сказал: "Нет. Никакого транзита власти. Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся, что будет так, как решит белорусский народ. Но меня никто не лишает права разъяснять людям. Я это буду говорить и буду примеры эти приводить. А люди пусть выбирают. Как бы они не любили Лукашенко, они поверят ему".

Глава государства отметил, что часть из того, что сейчас порой предлагается в плане изменений, уже в том или ином виде проходили в предыдущие годы. В качестве примера он привел выборность местных органов власти, включая губернаторов. "Я это видел в середине 90-х, когда был депутатом, когда там на сессии областного совета, я был в Могилеве, избирали губернатора - председателя облисполкома. Боже мой, три дня избирали! Три дня таскали друг за друга, гвалтом кричали. Я не знаю, как они избрали. Я уже в последний день и не поехал", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

"То есть мы это уже проходили - то, что сегодня, говорят, надо в Конституцию. Но если народ хочет еще спустя четверть века пройти это, пусть пройдет. Но цена ошибки очень высока. Тогда все по талонам, по купонам, ни продовольствия, ничего не было. Вы же помните - нищета была страшная, люди, как после войны, терпеливо из этого выходили. А сейчас если что-то случится... Мы ведь можем потерять свою независимость. Нас снова могут разделить на клочки", - предостерег глава государства.-0-

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