Лукашенко: пандемия - это не просто болезнь, а политическая и экономическая война

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия в мире является не просто распространением какой-то болезни, а политической и экономической войной. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, к сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание. "Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, - сказал Президент. - Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия - это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война".

"Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится", - добавил Александр Лукашенко.-0-