Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Медики в период борьбы с коронавирусом, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент считает, что это поистине исторический день, поскольку впервые вручаются государственные награды представителям одной профессии. "Я очень рад, что постепенно вы, наши врачи, все, кто был причастен к этой борьбе, возвращаетесь к привычной жизни. Можете наконец обнять своих детей, жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Убежден, разлука далась вам нелегко. Но вы добровольно пошли на это ради верности профессиональному долгу", - отметил глава государства. Президент обратил внимание, что медики рисковали собой, и речь не только об опасности заразиться COVID-19, но и о физических и эмоциональных нагрузках, о бессонных ночах у постели самых сложных пациентов.

Глава государства отметил важность того, что медиков, которые боролись с коронавирусом, в последние дни заслуженно чествовали по всей стране.

Президент рассказал о своей мечте пригласить всех работников здравоохранения, но поскольку это невозможно, ведь это огромное количество людей, то он поручал всей вертикали власти встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с коронавирусной инфекцией. "Так и было сделано. А сегодня кульминация", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Во Дворец Независимости приглашены врачи из разных регионов Беларуси. "Я рад возможности лично поблагодарить вас и в вашем лице всех медицинских работников страны за самоотверженный и даже героический труд. Подчеркиваю: я лично хочу вас поблагодарить", - отметил Президент.

Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя "Мы небогатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя", - уверен глава государства.

В числе награжденных - пульмонологи и инфекционисты, а также врачи других специальностей, экстренно освоившие новую для себя специализацию, реаниматологи, врачи первичного звена и скорой помощи, медицинские сестры и младший персонал, помощники и фельдшеры, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи лабораторной диагностики, ученые, главные врачи и руководители-организаторы, работники Министерства здравоохранения.

"Все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея себя, порой, поначалу, даже не осознавая, что будет завтра", - заметил Президент.

Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил студентов старших курсов медицинских вузов: "Они еще даже не успели дать клятву белорусского врача, но уже выполнили все пункты этой клятвы. Встав плечом к плечу с дипломированными специалистами, ребята показали, что выросла достойная смена. Медики, для которых важнее всего на свете гуманизм и верность выбранной профессии".

Президент пожелал всем медицинским работникам и их близким прежде всего здоровья, а также счастья и благополучия. "Живите долго! Будете жить вы - будет жить нация. Мы пережили сложный период, но благодаря этому смогли еще раз увидеть и оценить, какие необыкновенные люди живут среди нас. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт этой борьбы и должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны не было. А если, не дай бог, что-то случится, чтобы мы подготовленными смогли встать вместе и защитить наш народ", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: пандемия - это не просто болезнь, а политическая и экономическая война Как отметил глава государства, к сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание. "Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям", - сказал Президент.

Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову Народным врачом Беларуси стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов.