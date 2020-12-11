Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе мы можем быть сильнее

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе страны Евразийского экономического союза могут быть сильнее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этим заседанием завершается год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Мы сразу обозначили в своей программе весьма амбициозные цели: всемерное укрепление нашего союза, гармоничное развитие экономик стран и повышение благосостояния граждан. Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, особенно это актуально в этом году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира. "Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил глава государства.

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