Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Что обсуждают главы государств?

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Из-за сложной эпидемической ситуации переговоры лидеров стран Евразийского экономического союза проходят в онлайн-формате. Если бы президенты условились о встрече в очном формате, заседание прошло бы в Минске, поскольку Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС.

В саммите, помимо глав государств - членов ЕАЭС, участвуют почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Молдовы Игорь Додон (страна имеет статус наблюдателя при союзе). На встречу также приглашены Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кубы Мигель Диас-Канель - этим странам сегодня должен быть предоставлен статус государства-наблюдателя.

Важнейший документ, который вынесен на заседание, - стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Он уже обсуждался на майском саммите, однако тогда главы государств лишь "в целом одобрили" этот проект, высказав несколько замечаний. Ожидается, что доработанный документ будет принят по итогам сегодняшней встречи.

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