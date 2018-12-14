Лукашенко: переговоры "нормандской четверки" состоялись в Минске по предложению Меркель

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине состоялись в Минске по предложению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, кто предложил в Минске провести переговоры "нормандской четверки"? Меркель предложила. Когда обсуждали, куда и где, она сказала: в Минск", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что и украинцы, и россияне - родные для белорусов люди, поэтому он не может занимать позицию только одной из сторон. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, в миротворцы он тоже не напрашивался. "Я не хочу рассказать глубже, как здесь собирались президенты. Я думал, сорвется эта встреча. Что я только ни делал - это была моя работа, мне поручили, - добавил он. - Вот видите, и Беларусь пригодилась. А если бы с ружьем ходили на чьей-то стороне?"

"Необходимо быть мудрее. Надо не только пропагандой заниматься, - подчеркнул Президент. - Надо голову на плечах держать и думать, что нам лучше, что детям оставим. Вот этот конфликт мы не должны детям оставить".-0-