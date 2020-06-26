Новости темы " Рабочие поездки Президента"
26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.
"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с Президентом России. - Прим. БЕЛТА) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал глава государства.
Как сообщалось, мероприятие запланировано на 30 июня. Александра Лукашенко на него пригласил Владимир Путин.
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