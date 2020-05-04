Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сердечно благодарю Вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью", - говорится в послании.

Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Президент пожелал Председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китая - мира, согласия и благополучия.-0-