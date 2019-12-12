Лукашенко поблагодарил Вучича за теплый прием во время официального визита в Сербию

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Сербии Александру Вучичу за теплый прием, оказанный всей белорусской делегации во время официального визита в Сербию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что переговоры в Белграде прошли в атмосфере открытости, искренности и взаимного доверия. "Уверен, что подписанные во время визита соглашения и контракты позволят существенно увеличить эффективность нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, установить продуктивные связи и открыть новые направления совместной работы", - говорится в письме.

Александр Лукашенко также заверил Александра Вучича, что белорусской стороной все достигнутые договоренности будут неукоснительно исполняться. Глава государства рассчитывает на продолжение дружественных контактов и пригласил Александра Вучича посетить Беларусь в любое удобное время.-0-