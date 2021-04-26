"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, который состоялся сегодня в Брагине, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что чернобыльская авария признана самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь.

"И сегодня, спустя 35 лет со дня трагедии, мы собрались здесь, примерно в 46 километрах от очага взрыва, чтобы почтить память героев, спасших от еще большей трагедии этот Европейский регион", - отметил Александр Лукашенко.

В числе таких героев белорусский лидер назвал уроженца Брагинского района Василия Ивановича Игнатенко. "Он вошел в историю как командир, показавший личный пример мужества и смелости при выполнении сложной боевой задачи, как сильный духом человек, который, невзирая на полученные ожоги, спасал и своих товарищей", - обратил внимание глава государства. Благодаря слаженным действиям отряда Игнатенко пожар на кровле работающего 4-го энергоблока атомной станции был полностью ликвидирован. Командиру отряда посмертно было присвоено звание Героя Украины.

"Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дань памяти подвигу пожарных, военных, медиков, научных и технических сотрудников станции. Тех, кто ценой своей жизни сражался с огнем, оказывал первую помощь на месте аварии и возводил защитный саркофаг", - заявил Президент. Он напомнил, что среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС - 115 тыс. белорусов, хотя не белорусы строили эту станцию, не они ее эксплуатировали и не по их вине случилась катастрофа, но именно они приняли на себя основной удар.

"Подвиг героев-чернобыльцев потряс мир. И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других, точно как Василий (Игнатенко. - Прим. БЕЛТА), - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, так, как всегда это делали советские люди".

"Если бы не мужество, преданность долгу и самоотверженность этих людей, масштабы этой трагедии - чернобыльской аварии - были бы гораздо больше. Подвиг героев, которые отдали жизнь за безопасное будущее людей Земли, мы никогда не должны забыть. Светлая память героям", - сказал белорусский лидер.

Во время митинга-реквиема состоялась минута молчания в память о подвиге героев-ликвидаторов Чернобыльской атомной электростанции, были возложены цветы к бюсту Василия Игнатенко в центре Брагина.-0-