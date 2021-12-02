Лукашенко подчеркивает заинтересованность Беларуси в интенсификации отношений с Лаосом

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с Днем провозглашения Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул заинтересованность Беларуси в интенсификации отношений с Лаосом, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
"Подтверждаю готовность к активной совместной работе по реализации существующих договоренностей и дальнейшему развитию традиционно дружественных связей между нашими народами", - говорится в поздравлении.-0-