Лукашенко: поддержим людей, которые будут конструктивно работать в парламенте

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Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси поддержат людей, которые будут конструктивно работать в парламенте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для меня это очень серьезный практический вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте", - сказал глава государства.
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