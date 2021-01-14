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Президент
14 января 2021, 13:09

Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси.

Как сообщалось БЕЛТА, новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность.

Изменения в законодательство были подготовлены по поручению Президента Беларуси, новеллы прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты - работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

В июне 2020 года на совещании по проектам обновленных кодексов глава государства подчеркивал, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. "Не нужно цепляться к людям по мелочам", - потребовал тогда Президент.

"Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием", - ранее пояснял директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Из административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения.

Таким образом, административное законодательство, учитывая сложившиеся правовые отношения в сфере административной ответственности, будет соответствовать запросам населения на предупреждение прежде всего административных правонарушений и их профилактику.

Ожидается, что новые кодексы будут введены в действие с 1 марта 2021 года.-0-

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