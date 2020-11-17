Лукашенко подписал указ о повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября подписал указ №415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ обеспечивает системное совершенствование нормотворческой деятельности, в том числе повышение ее оперативности и качества. Указом вводится планирование подготовки проектов нормативных правовых актов Президента Беларуси и правительства, устанавливающих новое регулирование или системно изменяющих существующее.

Одновременно устанавливается, что корректировка законодательных актов и постановлений Совета Министров должна осуществляться не чаще одного раза в два года (сегодня этот срок составляет не чаще раза в год). Исключение сделано для случаев, когда внесение изменений необходимо для оперативного урегулирования наиболее важных вопросов.

Кроме того, сокращаются сроки разработки и согласования проектов (например, общий срок согласования сокращен с 10 до 7 дней). Определяется порядок подготовки срочных проектов, направленных на решение первоочередных задач. Общий срок их подготовки не может превышать 10 дней, а согласования - двух дней.

В соответствии с документом повышается также процедурная самостоятельность государственных органов в нормотворческом процессе, обеспечивается дальнейшая цифровизация нормотворческой деятельности.-0-