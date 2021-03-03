Лукашенко подписал указ о создании на базе "Ивацевичдрева" деревообрабатывающего холдинга

На производстве ОАО "Ивацевичдрев". Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта подписал указ №78 "О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга.

Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями.

Главой государства при подписании указа дано поручение правительству совместно с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".-0-