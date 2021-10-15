Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября подписал указ №391 "О стабилизации финансового состояния организаций". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях.

Указом предусматривается расширение полномочий ОАО "Агентство по управлению активами" с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики.-0-