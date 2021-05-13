Лукашенко подписал указ о строительстве в Минске многофункционального комплекса "Северный Берег"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №186 "О реализации инвестиционного проекта в г. Минске", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом установлены условия строительства в северной части города на территории в границах МКАД - пр. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища частной компанией "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег".

По указу в составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м.

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Инвестиционный проект будет реализован в 2021-2040 годах. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более Br10 млрд.-0-