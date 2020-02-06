Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси комплексно урегулированы отношения, возникающие в связи с эмиссией и обращением топливных карт. Соответствующий указ №40 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе определяется понятие топливной карты, порядок ее выпуска в обращение и использования в Беларуси. Устанавливается, что такая карта может представлять собой пластиковую карту, виртуальный электронный номер, микрочип, QR-код, штрих-код и иное программно-техническое устройство.

Согласно указу, топливная карта законодательно выделена в отдельную категорию маркетинговых инструментов, не относящихся к электронным деньгам и не требующих управления со стороны банков или иных финансово-кредитных учреждений.

Использование топливных карт предусматривается для учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, учета отпуска и оплаты нефтепродуктов, иных товаров (работ, услуг), необходимых для поддержания технически исправного состояния транспортного средства и его эксплуатации в пути следования, а также связанных с организацией перевозок, обеспечением питания и отдыха водителя.

Принятие указа позволит организовать и упорядочить работу резидентов - эмитентов топливных карт, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отпуск товаров (работ, услуг) на территории Беларуси с использованием таких карт.-0-