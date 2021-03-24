Лукашенко подписал указ об отчуждении домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить?

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 марта подписал указ № 115 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (даты вступления в силу закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"). Отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них при условии внесения сведений о жилых домах в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета либо их возведения на земельных участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).

Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов без взимания платы, а оформлять правоудостоверяющие документы на них и земельные участки должны будут покупатели.

Указом также обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Предусмотрен соответствующий алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет предоставляться заинтересованным на безвозмездной основе.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины. Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до трех лет без индексации платежей.

Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки соответствующей проектной документации.-0-