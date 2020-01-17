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17 января 2020, 18:24

Лукашенко подписал указ по обращению с отходами товаров и упаковки

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В документе сохранены основополагающие принципы регулирования порядка обращения с отходами, установленные еще указом от 11 июля 2012 г. №313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления". В то же время он содержит ряд новшеств.

В частности, дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Расширены и актуализированы направления расходования средств, поступающих от производителей и поставщиков. Кроме того, теперь порядок закупок товаров (работ и услуг) за счет средств, поступающих ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", будет определяться правительством.

Указ отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков.

"Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья - стеклобоя и макулатуры", - обратили внимание в пресс-службе главы государства.

Порядок обращения с отходами товаров и упаковки обсуждался 14 января на совещании у главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние окружающей среды - важнейшая задача, а здоровье белорусов - бесценно. "Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией", - заявил он.

Президент добавил, что сегодня это не только вопрос экологического благополучия. "Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора", - обратил внимание глава государства.-0-

Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаровБизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров
Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, комментируя указ №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки".

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