Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующий закон принят Палатой представителей 28 октября 2020 года, Советом Республики - 20 ноября этого же года.

Соглашение подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России.

Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. При этом Беларусь ратифицирует соглашение первой.

При этом документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.-0-