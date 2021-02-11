11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил неизменную роль Беларуси как донора стабильности. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как ни парадоксально, для многих сегодня более выгодна конфронтация, чем мир и согласие. Но это на совести тех политиков, которые ставят свои неуемные амбиции выше человеческих жизней, - сказал Александр Лукашенко. - Уверен, именно поэтому наши неоднократные призывы к мировому сообществу остановить эскалацию напряженности, известные как "Хельсинки-2", пока, как это модно говорить, не в тренде. Как я говорил недавно, "не та страна предложила".

"В этих условиях подтверждаем неизменную роль Беларуси как донора стабильности. Несмотря ни на что, Европа остается нашим общим домом. Никуда от этого не денешься, мы центр Европы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заверил, что Беларусь остается стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах.

"Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной, региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - отметил Александр Лукашенко.-0-