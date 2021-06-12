Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Филиппинами

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Дутерте и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша твердая позиция по защите суверенитета и целостности Филиппин как от внешних, так и от внутренних угроз всегда вызывала одобрение и уважение в Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества с Филиппинами. "Убежден, что активизация диалога между Минском и Манилой, в том числе по вопросам экономического и гуманитарного взаимодействия, расширения договорно-правовой базы, полностью соответствует нашим общим интересам", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Родриго Дутерте крепкого здоровья и осуществления планов, а филиппинцам - мира и благополучия.-0-