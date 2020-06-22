Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси, по словам Президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. "Потому что в них - величие и сила духа людей, которые не покорились, - подчеркнул он. - Именно тогда, когда не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей Победе нового времени".

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ДОСЬЕ: Оборона Брестской крепости Брестская крепость представляла собой целый комплекс оборонительных сооружений. Центральное из них - Цитадель - пятиугольная замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами.