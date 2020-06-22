ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 июня 2020
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
04:33 Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором Президент
04:25 Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе Президент
03:42 Лукашенко прибыл для участия в памятном мероприятии в Брестской крепости Президент
03:41 В Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Общество
00:59 В Чехии сильные дожди - есть погибшие и пропавшие без вести В мире
00:30 В горах Италии ледник спасают от таяния брезентом В мире
21.06.20
21.06.20 23:59 В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке Технологии
21.06.20 23:35 В мире за сутки выявлено более 183 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
21.06.20 23:09 ФОТОФАКТ: Сильная гроза и ливень в Бресте Регионы
21.06.20 22:30 Московский "Локомотив" вышел на второе место в футбольном чемпионате России Спорт
21.06.20 22:27 Футболисты "Шахтера" не смогли победить "Рух" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 22:21 Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне COVID-19 Общество
21.06.20 22:02 В Сомали cемь человек погибли в ходе терактов В мире
21.06.20 21:30 ФОТОФАКТ: Дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет" Регионы
21.06.20 20:56 По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс Общество
21.06.20 20:16 В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии Общество
21.06.20 20:12 У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан Общество
21.06.20 19:58 "Витебск" победил футболистов "Минска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 19:30 В многоэтажке в Киеве произошел взрыв В мире
21.06.20 18:51 В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали полицейские В мире
21.06.20 18:26 Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге Президент
21.06.20 18:01 БАТЭ обыграл "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 17:46 Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня Общество
21.06.20 17:14 Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз В мире
21.06.20 17:07 Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов В мире
21.06.20 17:01 Бранко Миркович покинул "Цмокi-Мiнск", перейдя в чемпионат Литвы Спорт
21.06.20 16:56 Врач-инфекционист Марина Терешкова: я абсолютный патриот своей специальности Регионы
21.06.20 16:16 Оршанский "Витэн" в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу Спорт
21.06.20 16:15 ФОТОФАКТ: В Боровлянах в госпитале инвалидов войны состоялся праздничный концерт Культура
21.06.20 15:38 "Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Президент
22 июня 2020, 04:25

Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси, по словам Президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. "Потому что в них - величие и сила духа людей, которые не покорились, - подчеркнул он. - Именно тогда, когда не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей Победе нового времени".

/Будет дополнено/.-0-

ДОСЬЕ: Оборона Брестской крепостиДОСЬЕ: Оборона Брестской крепости
Брестская крепость представляла собой целый комплекс оборонительных сооружений. Центральное из них - Цитадель - пятиугольная замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
Лукашенко прибыл для участия в памятном мероприятии в Брестской крепости
Фото из архива Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге
Фото из архива Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий
"Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке
Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги
Главное
Александр Лукашенко "Это двенадцать Хатыней!" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола
Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги
В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19
По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс
Топ-новости
Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
"Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня
Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне COVID-19
Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий
В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии
Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге
"Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19
Война мне до сих пор снится - интервью
Оршанский "Витэн" в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу
Врач-инфекционист Марина Терешкова: я абсолютный патриот своей специальности
РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея
Концерт, фейерверк и открытие фонтана - Минск отметит 3 июля зрелищно
Большой театр Беларуси покажет онлайн лучший оперный спектакль 2016 года
Кочанова с рабочей поездкой посетила Пинск
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.