Лукашенко поинтересовался у председателя КГК ситуацией в Брестской области, за которую он отвечает

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, поинтересовался ситуацией в Брестской области, за которую глава контрольного ведомства отвечает в качестве уполномоченного Президента по этому региону, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы - уполномоченный по Брестской области. Более-менее область вы знаете. Хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов, как видите там свою работу. Ну и вообще, как вы в первом приближении, как уполномоченный, оцениваете работу нового губернатора (Юрий Шулейко. - Прим. БЕЛТА) и Брестской области?" - спросил глава государства.

По его словам, он планирует во время предстоящих региональных поездок побывать на Брестчине. "Я планирую серьезно заниматься Брестской областью. После Гродненской побуду в Брестской области. Вы должны все изучить там и мне доложить уже потом на месте основные недостатки. Может быть, и резервы, которые мы можем использовать на Брестчине", - сказал Александр Лукашенко.-0-